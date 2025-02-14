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الدولية

انطلاق مناورات كوبرا غولد في تايلاند يوم 25 فبراير بمشاركة كوريا

Write: 2025-02-20 13:57:30Update: 2025-02-20 14:16:35

انطلاق مناورات كوبرا غولد في تايلاند يوم 25 فبراير بمشاركة كوريا

Photo : YONHAP News

ستبدأ  المناورات  العسكرية المشتركة  متعددة  الجنسيات "كوبرا  غولد"  في  تايلاند  اعتبارا من  يوم  25  من  شهر  فبراير  الجاري، والتي  تشارك  فيها  كوريا  الجنوبية. 
ونقل  تقرير  نشرته  صحيفة  "بانكوك بوست"  أمس  الأربعاء عن  السفارة  الأمريكية في  تايلاند  قولها  إن  المناورات ستستمر  حتى  يوم  7  مارس  بمشاركة  7  دول،  هي  الولايات  المتحدة، وتايلاند،  وكوريا  الجنوبية، واليابان،  وسنغافوره،  وإندونيسيا، وماليزيا.  كما  ستشارك الصين  والهند  وأستراليا ودول  أخرى  بشكل  جزئي  في  أنشطة  المساعدات الإنسانية،  موضحة  أن  حوالي  30  دولة  ستشارك بشكل  مباشر  أو  بصفة  مراقب  في  مناورات هذا  العام. 
ومن  المتوقع  أن  ترسل  الولايات المتحدة  حوالي  3200  جندي  إلى  هذه  المناورات التي  تستهدف  هذا  العام  تحسين  القدرات  العملياتية المشتركة  للدول  المشاركة وتعزيز  استجابتها  للكوارث الطبيعية  واسعة  النطاق وتهديدات  الأمن  السيبراني. 
الجدير  بالذكر  أن  مناورات  كوبرا  غولد  هي  أكبر  مناورات مشتركة  في  منطقة  جنوب  شرق  آسيا،  وقد  أقيمت  لأول  مرة  في  عام  1982  بين  تايلاند والولايات  المتحدة.
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