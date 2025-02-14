انطلاق مناورات كوبرا غولد في تايلاند يوم 25 فبراير بمشاركة كوريا

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ستبدأ المناورات العسكرية المشتركة متعددة الجنسيات "كوبرا غولد" في تايلاند اعتبارا من يوم 25 من شهر فبراير الجاري، والتي تشارك فيها كوريا الجنوبية.ونقل تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" أمس الأربعاء عن السفارة الأمريكية في تايلاند قولها إن المناورات ستستمر حتى يوم 7 مارس بمشاركة 7 دول، هي الولايات المتحدة، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافوره، وإندونيسيا، وماليزيا. كما ستشارك الصين والهند وأستراليا ودول أخرى بشكل جزئي في أنشطة المساعدات الإنسانية، موضحة أن حوالي 30 دولة ستشارك بشكل مباشر أو بصفة مراقب في مناورات هذا العام.ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة حوالي 3200 جندي إلى هذه المناورات التي تستهدف هذا العام تحسين القدرات العملياتية المشتركة للدول المشاركة وتعزيز استجابتها للكوارث الطبيعية واسعة النطاق وتهديدات الأمن السيبراني.الجدير بالذكر أن مناورات كوبرا غولد هي أكبر مناورات مشتركة في منطقة جنوب شرق آسيا، وقد أقيمت لأول مرة في عام 1982 بين تايلاند والولايات المتحدة.