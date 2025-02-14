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الكوريتان

كوريا الشمالية تنتقد محاولات أستراليا للحصول على غواصات أمريكية بالطاقة النووية

Write: 2025-02-20 13:58:09Update: 2025-02-20 14:17:11

كوريا الشمالية تنتقد محاولات أستراليا للحصول على غواصات أمريكية بالطاقة النووية

Photo : YONHAP News

واصلت  كوريا  الشمالية إرسال  رسائل  انتقادية إلى  إدارة  الرئيس الأمريكي  "دونالد  ترامب" بشكل  يومي  تقريبا، بما  في  ذلك  معارضة  مساعي  أستراليا  للحصول على  غواصات  تعمل  بالطاقة  النووية من  الولايات  المتحدة، وذلك  من  خلال  التحالف  الأمني الأمريكي  البريطاني  الأسترالي المسمى  "أوكوس".
وقال  تعليق  نشرته  وكالة  الأنباء المركزية  الكورية  الشمالية اليوم  إن  النادي النووي  الأمريكي  لن  ينجح  أبدا  في  منطقة  آسيا  والمحيط الهادئ،  وأن  شراء  أستراليا  للغواصات التي  تعمل  بالطاقة النووية  ليس  مجرد  معاملة  مالية  بسيطة  بأي  حال  من  الأحوال،  بل  هي  عملية  واسعة  النطاق لتحالف  نووي  آخر  يتمركز  حول  الولايات  المتحدة، ووصفه  بأنه  "محاولة خطيرة  للغاية  لتفاقم البيئة  السياسية  والعسكرية غير  المستقرة  بالفعل في  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ. 
كما  أشار  التعليق إلى  أنه  إذا  تم  تشكيل  ما  يسمى  بتحالف  "أوكوس"  بشكل  كامل  في  ظل  الواقع المهدد  حاليا  المتمثل في  التحالف  النووي بين  الولايات  المتحدة واليابان  وكوريا  الجنوبية، فإن  الولايات  المتحدة سوف  تقوم  ببناء  شبكة  تطويق  نووية  متعددة الطبقات  ضد  "أعدائها"  في  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  زعم  التعليق أن  الولايات  المتحدة التي  تنظر  إلى  القوى  النووية الإقليمية،  بما  في  ذلك  كوريا  الشمالية،  كعقبة  أمام  ترسيخ  هيمنتها  وتحاول يائسة  التخلص  منها،  تستهدف  هذه  القوى،  وقال  إنه  من  الواضح  أين  ستحدد  الولايات المتحدة  هدف  الهجمات المتزامنة  من  قبل  تكتلها  العسكري العدواني.
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