الحكومة الكورية تسعى إلى الاستجابة للسياسات التجارية الأمريكية الجديدة

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قال وزير التجارة الكوري الجنوبي "جونغ إين كيو" إن الحكومة تسعى بكل قوة من خلال جميع القنوات مع الولايات المتحدة من أجل التغلب على حالة عدم اليقين الحالية الناتجة عن التدابير التجارية الأمريكية الجديدة.وأدلى الوزير جونغ بهذه التصريحات اليوم في اجتماع حول "استراتيجية الاستجابة للإجراءات التجارية الأمريكية"، عُقد في غرفة التجارة والصناعة الكورية، بحضور رؤساء 9 رؤساء معاهد بحثية خاصة، بما في ذلك سام سونغ، وهيون ديه، وإل جي، وبوسكو.وجاء هذا الاجتماع لدراسة استراتيجية كوريا الجنوبية للاستجابة لسياسات الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أساس كل منتج وكل دولة على حدة.وتم خلال الاجتماع استعراض الاتجاهات للاستجابة للإجراءات التجارية المتوالية بواسطة الولايات المتحدة، وتم أيضا تبادل الآراء حول الاقتراحات المقدمة من المراكز البحثية المشاركة.وقال الوزير جونغ إن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع المراكز البحثية الخاصة من أجل تحسين استراتيجيتها بشكل مستمر للتعامل مع الإجراءات الأمريكية، وأضاف أنه من المهم تعزيز نظام تبادل المعلومات في الوقت الفعلي بين الحكومة والمراكز البحثية في المستقبل حتى يتمكن القطاع الخاص من تنفيذ الأنشطة عن كثب للرد على الإجراءات التجارية الأمريكية بشكل موحد.