سيول تدعو بيونغ يانغ للتوقف عن إرسال المزيد من القوات إلى الحرب في أوكرانيا

Photo : YONHAP News

انتقدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إرسال كوريا الشمالية للمزيد من قواتها إلى أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سيول "جون ها كيو" في تصريحات أدلى بها اليوم، تعليقا على مقابلة مع جنود كوريين شماليين تم إرسالهم إلى أوكرانيا، إن ما جاء في تلك المقابلة يؤكد مرة أخرى على أن إرسال نظام كيم جونغ أون لقوات إلى أوكرانيا "أمر مخادع وغير إنساني". وأضاف أن سيول تدين بشدة سلوك النظام الكوري الشمالي وتحثه بشدة على الوقف الفوري لإرسال المزيد من القوات.وردا على سؤال حول موقف ودور الوزارة في استقدام أسرى الحرب الكوريين الشماليين في أوكرانيا إلى كوريا الجنوبية، قال إن وزارة الدفاع تتفق مع الموقف الذي أكدته وزارة الخارجية من أن أولئك الجنود الكوريين الشماليين هم مواطنون كوريون جنوبيون حسب الدستور، وبالتالي ستسعى الحكومة إلى استجلابهم إلى كوريا الجنوبية من أوكرانيا.