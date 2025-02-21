مباحثات عسكرية بين سيول والناتو حول تهديدات كوريا الشمالية

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "كيم ميونغ سو" القضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية مع الرئيس الجديد للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن "كيم" أجرى محادثات هاتفية مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو "جوزيبي كافو دراغوني" أمس الخميس، حيث قال إن تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وكذلك تعاونها العسكري مع روسيا، أصبحا يشكلان تحديا خطيرا للسلام والاستقرار العالميين.وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على أهمية الاستجابة المشتركة بين سيول والمجتمع الدولي، بما في ذلك حلف الناتو، وسط تزايد الشكوك الأمنية.وأعرب "دراغوني"، وهو أدميرال في البحرية الإيطالية، عن موافقته على ضرورة هذا التعاون، معتبرا أن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوربا أصبح مرتبطا بصورة جوهرية.وأضاف أن التعاون العسكري الموسع بين كوريا الشمالية وروسيا بالإضافة إلى تقدم تقنيات بيونغ يانغ النووية والصاروخية قد أصبحا تهديدا دوليا.