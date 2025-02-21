رئيس الوزراء هان يؤكد أن مجلس الوزراء لم يدعم فرض الأحكام العرفية

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أدلى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بشهادته في الجلسة العاشرة لمحاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول" في المحكمة الدستورية، حيث أكد أنه لم يدعم أي عضو في مجلس الوزراء مرسوم الأحكام العرفية الصادر يوم 3 ديسمبر.وتتناقض شهادة "هان" مع شهادة وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، الذي قال في وقت سابق إن بعض أعضاء مجلس الوزراء أعربوا عن دعمهم في الاجتماع الذي عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية.وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع لم يلتزم بالبروتوكول المعتاد، وأنه يجب البت في ذلك من خلال التحقيق والإجراءات القضائية.وخلال الجلسة، غادر الرئيس "يون" بعد 5 دقائق فقط من بدايتها، حيث أوضح فريق الدفاع عنه أنه غادر بسبب قلقه من أن وجود الرئيس ورئيس الوزراء في نفس قاعة المحكمة سيضر بسمعة البلاد.وتقترب المحاكمة من مرحلتها الأخيرة، حيث يستعد قضاة المحكمة الدستورية لإنهاء الإجراءات وسيعلنون قريبا عن الموعد الذي يعتزمون فيه إصدار الحكم.