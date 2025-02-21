يون يصف محاولة قائد المخابرات السابق لتحديد أماكن السياسيين بأنها خاطئة

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ادعى الرئيس "يون صوك يول" أن الرئيس السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعية حاول تحديد موقع سياسيين رئيسيين ليلة 3 ديسمبر من أجل مراقبة تحركاتهم، وليس لاعتقالهم، لكنه يعتقد أن تلك المحاولة كانت "غير ضرورية وخاطئة".وأدلى "يون" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال جلسة الاستماع العاشرة في محاكمة عزله في المحكمة الدستورية.وقال "يون" إنه قرأ مقالا حول طلب قائد مكافحة التجسس الدفاعي آنذاك "يو إين هيونغ" من المفوض العام للشرطة "جو جي هو" لتحديد أماكن السياسيين الرئيسيين واعتقالهم، وسأل وزير الدفاع آنذاك "كيم يونغ هيون" عن ذلك.وقال "يون" إن "يو"، الذي لم يكن لديه أي فكرة عن التحقيقات، قدم الطلب لجمع معلومات عن تحركات بعض السياسيين.وتابع "يون" أن الشرطة قالت أيضا إنه من الصعب عليها تحديد مواقع الأشخاص دون المعلومات الموجودة على الهواتف المحمولة التي يستخدمونها حاليا، موضحا أنه يعتقد أن محاولة "يو" لتحديد أماكن وجود السياسيين الرئيسيين كانت غير ضرورية وخاطئة.ووفقا للائحة اتهام "يون"، طلب "يو" من قائد الشرطة تحديد مكان حوالي 10 سياسيين بارزين، من بينهم رؤساء الأحزاب السياسية ورئيس البرلمان، لاعتقالهم.