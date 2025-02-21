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الاقتصادية

تدهور مؤشر معنويات قطاع الأعمال في كوريا للشهر الرابع على التوالي في فبراير

Write: 2025-02-21 11:30:35

تدهور مؤشر معنويات قطاع الأعمال في كوريا للشهر الرابع على التوالي في فبراير

Photo : YONHAP News

تدهور مؤشر معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي خلال شهر فبراير الجاري، ليسجل أقل مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 85.3 نقطة في فبراير، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 0.6 نقطة مقارنة بما كان عليه في يناير.
ويمثل هذا الرقم أقل مستوى منذ سبتمبر 2020، عندما سجل المؤشر 83.4 نقطة، وسط تفشي جائحة كورونا.
يذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
وقد ارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 1.1 نقطة على أساس شهري لتسجل 90.1 نقطة في فبراير، بينما انخفض مؤشر القطاعات غير التصنيعية التي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار 1.9 نقطة ليصل إلى 81.7 نقطة.
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