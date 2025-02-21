رئيس الشرطة يرفض الإجابة على معظم الأسئلة في محاكمة عزل الرئيس يون

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رفض رئيس هيئة الشرطة الوطنية الكورية الإجابة على معظم الأسئلة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول".وحضر "جو جي هو"، المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية، الموقوف عن العمل حاليا، كشاهد في الجلسة العاشرة لمحاكمة عزل "يون" في المحكمة الدستورية أمس الخميس.ومع ذلك، رفض "جو" الإجابة على معظم أسئلة ممثلي "يون" وكذلك أسئلة ممثلي البرلمان، وقال إن هذه الأمور مذكورة في لائحة اتهامه في قضية جنائية جارية حاليا.وكان "جو" قد رفض طلبين سابقين للإدلاء بشهادته في محاكمة عزل الرئيس "يون"، متحججا بأسباب صحية تشمل إصابته بسرطان الدم.وردا على سؤال حول التقارير الإعلامية المتعلقة بحادثة الأحكام العرفية التي وقعت يوم 3 ديسمبر، قال "جو" إنه كان يتعافى من أول جولة من العلاج الكيميائي الأسبوع الماضي ولم يشاهد الأخبار على الإطلاق.كما رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجهود منع الوصول إلى مقر البرلمان في أثناء فرض الأحكام العرفية والمحاولة المزعومة لاعتقال السياسيين.وفي أوائل الشهر الماضي، تم اتهام "جو" بإصدار أوامر للشرطة بمنع النواب من دخول مقر البرلمان بناء على أوامر من الرئيس "يون" يوم 3 ديسمبر، عندما كانت البلاد تحت الأحكام العرفية.