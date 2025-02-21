فوز عازف بيانو كوري بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية المغربية للموسيقى

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فاز عازف البيانو الكوري "بارك جين هيونغ" بالحائزة الأولى في المسابقة الدولية العشرين للموسيقى، التي نظمتها فرقة الأوركسترا الفيلهارموني في المملكة المغربة.وتم تتويج "بارك" بالجائزة الأولى وجائزة الجمهور في حفل توزيع الجوائر الذي أقيم يوم الخامس عشر من فبراير الجاري في مسرح محمد الخامس الوطني في العاصمة الرباط.وحصل العازف "ليو هونغ تشو" من الصين والعازف "أكيتو داني" من اليابان على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.وقد تم إطلاق المسابقة الدولية للموسيقى التي تنظمها أوركسترا المغرب الفيلهارموني في عام 2001، وهي مفتوحة للموسيقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و30 عاما.وقد بدأ عازف البيانو الكوري "بارك" نشاطه الموسيقي الاحترافي في عام 2009، وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة براغ الدولية الربيعية للموسيقى التي أقيمت في عام 2016.