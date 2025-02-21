16 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من فبراير

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سجلت قيمة الصادرات الكورية زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر فبراير الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الصادرات 35.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومع ذلك، انخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 2.7% ليصل إلى 2.28 مليار دولار.وزادت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 22.1%، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، فيما زادت قيمة صادرات السيارات بنسبة 40.3%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار.بهذا شهدت حصة أشباه الموصلات من إجمالي الصادرات الكورية زيادة بنسبة 0.9%، لتصل إلى 18.3%.وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16% وإلى الصين بنسبة 13.6%.أما قيمة الواردات الكورية فبلغت 34.5 مليار دولار في أول 20 يوما من فبراير، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.