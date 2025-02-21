سيول تطلب من واشنطن إعفاءها من الرسوم الجمركية الجديدة

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طلب نائب وزير التجارة الكوري "بارك جونغ وان" من الولايات المتحدة إعفاء كوريا الجنوبية من التعريفات الجمركية الجديدة، ومواصلة تقديم الإعانات وغيرها من سبل الدعم للشركات الكورية التي استثمرت أموالها في الولايات المتحدة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة إن "بارك" قدم هذا الطلب في لقاءات أجراها مع عدد من مسؤولي البيت الأبيض ووزارة التجارة ومكتب التمثيل التجاري الأمريكي في أثناء زيارته لواشنطن خلال الفترة من السابع عشر وحتى العشرين من فبراير.كما قدم خلال تلك اللقاءات شرحا للمسؤولين الأمريكيين عن علاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة القائمة بين البلدين، مؤكدا على أن الشركات الكورية استثمرت أموالها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة.وطلب "بارك" من واشنطن استبعاد كوريا الجنوبية من التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم، مسلطا الضوء على حقيقة أن معظم التعريفات الجمركية على العناصر المتداولة بين البلدين قد تم إلغاؤها بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما.واقترح نائب الوزير الكوري "بارك" عقد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين قريبا لمناقشة القضايا العالقة وسبل توسيع التعاون الثنائي.