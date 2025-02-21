كوريا الجنوبية تفرض رسوما جمركية على منتجات الصلب الصينية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية فرض رسوم جمركية بنسبة 38% على الأكثر على بعض منتجات الصلب الصينية، في خطوة تهدف إلى مواجهة تدفق المنتجات الأرخص التي تغرق السوق المحلية.جاء هذا القرار في اجتماع عقد أمس الخميس للجنة التجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة، حيث قالت اللجنة إن هذه الممارسات ألحقت أضرارا بصناعة الصلب الوطنية، استنادا لتحقيق أولي أجرته الحكومة.وبموجب هذا القرار، تسعى اللجنة إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة تتراوح بين 27.91% و38.02% على ألواح الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة من الصين.كما تخطط الحكومة الكورية لفرض رسوم بنسبة 27.91% على شركة "ياوشان" للحديد والصلب، وضرائب تصل إلى 38.02% على موردين آخرين، من بينهم شركة "هونان فالين" للحديد والصلب، وشركة "شيانغ تان" للحديد والصلب.ووفقا لما أوضحته الرابطة الكورية لصناعات الحديد والصلب، بلغت صادرات الصين من الصلب إلى كوريا الجنوبية 8 ملايين و770 ألف طن في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.ومن جانبها، قالت شركة هيون ديه الكورية للحديد والصلب في شهر يوليو من العام الماضي إن أعمالها تأثرت سلبا بسبب تدفق ألواح الصلب المدرفلة من الصين، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى للحكومة.