سيول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بمشاركة قاذفة أمريكية بي - 1 بي

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه تم إجراء تدريبات جوية مشتركة أمس الخميس مع الولايات المتحدة، تضمنت مشاركة قاذفة أمريكية من طراز "بي- 1 بي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أصول استراتيجية أمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".كما شاركت في التدريبات طائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز "إف-35 إيه"، و"إف-15 كيه"، إلى جانب مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".وأوضحت الوزارة أن التدريبات الجوية المشتركة استهدفت إظهار قدرات الردع الأمريكية الموسعة ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، وتعزيز التشغيل البيني للقوات الكورية الأمريكية المشتركة.وأضافت أنه بناء على التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن، سيعمل البلدان الحليفان على توسيع نطاق التدريبات المشتركة ليتمكنا من ردع ومواجهة تهديدات كوريا الشمالية.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد أجرت تدريبات جوية مشتركة يوم الخامس عشر من شهر يناير الماضي بمشاركة قاذفة أمريكية من طراز "بي- 1 بي".