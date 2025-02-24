توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الكوري إلى 0.3% في عام 2072

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توقع تقرير برلماني أن يتجاوز الدَيْن الوطني لكوريا الجنوبية مستوى سبعة كوادريليون وون، أي 4 تريليونات و850 مليار دولار أمريكي في غضون خمسين عاما، وهو ما يقرب من ستة أضعاف المستوى الحالي.ووفقا للتوقعات المالية طويلة الأجل للفترة من 2025 إلى 2072 التي أصدرها مكتب الميزانية في البرلمان الكوري أمس الأحد، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سينخفض إلى 0.3% في عام 2072، بعدما كان 2.2% هذا العام. ومن المتوقع أن يتجاوز الدَين الوطني 7.3 كوادريليون وون في عام 2072، أي 5.6 ضعف الرقم الحالي البالغ 1.27 كوادريليون وون.ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد من 47.8% هذا العام، إلى 80.3% في عام 2040، ثم 107.7% في عام 2050، و136% في عام 2060، و173% في عام 2072.وقال مكتب الميزانية أيضا إن صندوق التقاعد الوطني من المتوقع أن يبلغ ذروته في عام 2039 ثم يواجه عجزا في عام 2040 مع نضوب في عام 2057.