إجازة الوالدين للرجال تتجاوز 30% في عام 2024

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تجاوزت نسبة الرجال الذين أخذوا إجازة الوالدين بين العمال في كوريا الجنوبية، مستوى 30% لأول مرة، في العام الماضي.ووفقا لوزارة العمل والتوظيف الكورية أمس الأحد، أخذ 41 ألفا و829 عاملا من الذكور إجازات الوالدين في عام 2024، وهو ما يمثل 31.6% من إجمالي العمال الذين أخذوا إجازة رعاية الأطفال، وقد تجاوزت النسبة 30% لأول مرة.وقد ارتفعت تلك النسبة بشكل مضطرد من 5.6% في عام 2015 إلى 13.4% في عام 2017، ثم 24.5% في عام 2020.وعزت الوزارة ذلك الارتفاع إلى النظام الجديد الذي تم تطبيقه في العام الماضي، والذي يسمح للآباء الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 شهرا بتلقي راتبهم بالكامل خلال الأشهر الستة الأولى إذا أخذ كلاهما إجازة أبوية.وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد العمال الذين أخذوا إجازة أبوية 132,535 العام الماضي، بزيادة تجاوزت 6500، أي بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الأسبق.