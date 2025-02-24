صادرات قطع غيار السيارات الكورية للولايات المتحدة تصل لأعلى مستوياتها

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بلغت قيمة صادرات قطع غيار السيارات من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي، وسط المخاوف بشأن خطة الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.وبحسب بيانات من جمعية تعاون صناعات السيارات الكورية أمس الأحد، سجلت قيمة الشحنات الكورية من قطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 8.22 مليار دولار في عام 2024.وقد ارتفع هذا الرقم بشكل مضطرد من 6.91 مليار دولار في عام 2021، إلى 8.03 مليار دولار في عام 2022، ثم إلى 8.08 مليار دولار في عام 2023.وكانت الولايات المتحدة أكبر مستورد لقطع غيار السيارات الكورية في عام 2024، حيث مثلت 36.5% من إجمالي صادرات قطع غيار السيارات الكورية بقيمة 22.54 مليار دولار، بينما جاء الاتحاد الأوربي في المرتبة الثانية بنسبة 17.3%، وتلته المكسيك بنسبة 9.5%، ثم الصين بنسبة 6.4%.