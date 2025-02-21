الشركات التي تستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة ستستفيد من المسار السريع

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أفادت بعض التقارير بأن وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" ألمح إلى أن الشركات التي تستثمر أكثر من مليار دولار في الولايات المتحدة سوف تستفيد من عملية المسار السريع لتسهيل استثماراتها.وأصدر لوتنيك هذا الموقف يوم السبت خلال اجتماع دام 40 دقيقة مع وفد أعمال كوري جنوبي بقيادة "تشي تيه وون" رئيس مجموعة "إس كيه" وغرفة التجارة والصناعة الكورية.ووفقا لمصادر متعددة، طلب لوتنيك خلال الاجتماع من الشركات الكورية الجنوبية الاستثمار بقدر الإمكان في التصنيع الأمريكي.وعندما قدم أحد قادة الأعمال خطة لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في الولايات المتحدة، ورد أن لوتنيك أعرب عن رغبته في استثمار "مليار دولار على الأقل".ومع ذلك، قال أحد المصادر إن وزير التجارة لم يطلب استثمارا غير مشروط بقيمة مليار دولار على الأقل، لكنه أشار إلى أن أنواعا مختلفة من الدعم من الحكومة الأمريكية ستكون متاحة للاستثمارات التي تزيد عن مليار دولار.ويبدو أن لوتنيك أوضح سياسة الاستثمار الأمريكية الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، والتي بموجبها سيحصل أي فرد أو شركة تستثمر مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، على الموافقات والتصاريح السريعة بالكامل، بما في ذلك الموافقات البيئية.