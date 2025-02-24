أوكرانيا تقول إن كوريا الشمالية تزود روسيا بـ50% من الذخيرة

Photo : YONHAP News

زعمت أوكرانيا أن كوريا الشمالية تزود روسيا بـ50% من احتياجاتها من الذخيرة في الجبهة في حربها ضد أوكرانيا.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد، أدلى "كيريلو بودانوف" مدير المخابرات الدفاعية الأوكرانية بذلك في مؤتمر صحفي في كييف، حيث قال إن كوريا الشمالية بدأت أيضا في توريد كميات كبيرة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع عيار 170 ملليمترا وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 240 ملليمترا إلى روسيا.وعقد المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى عشية الذكرى الثالثة للهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا.وبينما بدأت الولايات المتحدة وروسيا مؤخرا محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال "أندريه يرماك" كبير مساعدي الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، إن استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها وسيادتها أمور ليست خاضعة للمفاوضات.