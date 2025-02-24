كوريا الشمالية تحذّر من إجراءات حازمة ضد المجموعة الجديدة لمراقبة العقوبات

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هددت كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات "حازمة" بعد أن بدأت منظمة متعددة الجنسيات جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على الدولة الشيوعية، عملياتها الرسمية الأسبوع الماضي.وأصدر مدير إدارة السياسات الخارجية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية ذلك التهديد في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.وجاء البيان بعد أن عقدت كوريا الجنوبية وعشر دول أخرى اجتماعا افتتاحيا لفريق مراقبة العقوبات متعددة الأطراف في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.ووصف المسؤول الكوري الشمالي المنظمة الجديدة بأنها "مجموعة أشباح غير قانونية وإجرامية"، وحذر من أن القوى المعادية ستضطر إلى "دفع ثمن باهظ" لمحاولتها منع كوريا الشمالية من ممارسة حقوقها السيادية.يذكر أنه تم إطلاق المنظمة متعددة الأطراف في أكتوبر من العام الماضي بعد تفكيك لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بكوريا الشمالية في أبريل من العام الماضي بسبب فيتو روسي في مجلس الأمن الدولي.