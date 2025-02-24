استطلاع يقول إن 52% من المواطنين الكوريين يؤيدون عزل الرئيس يون

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أشار استطلاع رأي جديد إلى أن أكثر من نصف عدد الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس "يون صوك يول"، الذي من المقرر عقد جلسة الاستماع النهائية في محاكمة عزله غدا الثلاثاء.وفي استطلاع للرأي شمل ألفا وستة من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الخميس والجمعة، قال 52.3% من المشاركين إنهم يؤيدون عزل يون، بينما أعرب 45.1% عن رفضهم للعزل وتأكيدهم على ضرورة السماح له بالعودة إلى منصبه.وبالنسبة لإجراءات محاكمة الرئيس يون في المحكمة الدستورية، فقد اعتبرها 50.7% "عادلة"، بينما اعتبرها 45% "غير عادلة".وأظهر الاستطلاع أيضا أن 49% من المشاركين قالوا إنهم يريدون فوز مرشح من كتلة المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين قال 45.3% إنهم يفضلون أن يظل حزب قوة الشعب هو الحزب الحاكم.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي طلبت إجراءه صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.