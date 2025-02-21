وزير الخارجية الكوري يجري محادثات مع نظرائه على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20

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أجرى وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" سلسلة محادثات مع نظرائه الأوربيين والأفارقة على هامش حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يومي الخميس والجمعة الماضيين.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "تشو" أجرى محادثات ثنائية مع كل من نظرائه من إسبانيا والاتحاد الأوربي وهولندا والجزائر وجنوب أفريقيا، حيث بحث معهم القضايا الدبلوماسية والأمنية الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وتلك الدول.وخلال لقائه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوربي "كايا كالاس"، أشاد الوزير الكوري "تشو" بالعلاقات بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي وتوسعها وتطورها.ومن جانبها، أكدت "كالاس" أن الاتحاد الأوربي مهتم بزيادة التعاون مع كوريا الجنوبية التي تعد دولة قوية في الصناعات الدفاعية.واتفق الجانبان على مواصلة إجراء مباحثات لتنفيذ المشاركة الأمنية والدفاعية، وبذل جهود لتنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.وتبادل الوزير الكوري "تشو" الآراء مع نظرائه من هولندا وإسبانيا والاتحاد الأوربي حول القضايا المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والعلاقات مع الولايات المتحدة بعد تنصيب الرئيس "دونالد ترامب"، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.