إدراج كوريا الشمالية على القائمة السوداء لغسل الأموال للعام الـ15 على التوالي

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وضع تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي الدولي كلا من كوريا الشمالية وإيران وميانمار في القائمة السوداء لغسل الأموال، معتبرا أنها من الدول ذات المخاطر العالية بسبب غسل الأموال.وأعربت مجموعة العمل المالي يوم الجمعة الماضي عن القلق من وجود أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمة كوريا الشمالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشطتها غير القانونية المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.وأضافت أنها ستواصل مراقبة مدى الالتزام بالعقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية.وبذلك يكون قد تم إدراج كوريا الشمالية على قائمة مجموعة العمل المالي للدول ذات المخاطر العالية لغسل الأموال للعام الـ15 على التوالي منذ عام 2011.الجدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة حكومة دولية يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تم تأسيسها في عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، بحيث تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.