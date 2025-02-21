كوريا الشمالية تختبر طائرة بدون طيار تشبه الطائرة غلوبال هوك الأمريكية

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أظهرت صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تختبر طرازا جديدا من طائرات الاستطلاع بدون طيار، يشبه طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار "غلوبال هوك".وأشارت الصور إلى أن حجم طائرات الاستطلاع الكورية الشمالية الجديدة أصبح أكبر من الطراز القديم من تلك الطائرات.ويقول المراقبون إنه ليس من المعروف ما إذا كان سيمكن لبيونغ يانغ نشر هذا الطراز الجديد من طائرات الاستطلاع بدون طيار بشكل فوري.وكانت كوريا الشمالية قد كشفت عن طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "سيت بيول 4" في عام 2023، بعدما تمكنت من إنتاج هذا النوع من طائرات الاستطلاع بدون طيار من خلال الحصول على مخططاتها بشكل غير شرعي عن طريق القرصنة الإلكترونية.وفي هذا الصدد، قال تقرير بثته قناة "إن إتش كيه" اليابانية مؤخرا إن كوريا الشمالية اتفقت مع روسيا على التطوير المشترك للطائرات بدون طيار من خلال الدعم التكنولوجي الروسي، وتوقع أن يبدأ إنتاجها تجاريا في غضون هذا العام.