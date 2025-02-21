المحكمة الدستورية تعقد آخر جلسة استماع في محاكمة عزل الرئيس يون غدا الثلاثاء

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ستعقد المحكمة الدستورية الكورية جلسة الاستماع الحادية عشرة والأخيرة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول" بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر الغد الثلاثاء.وخلال تلك الجلسة، ستتلقى المحكمة الأدلة وتفحصها وتسمتع إلى المرافعات والبيانات الختامية من كلا الجانبين.وسوف يكون لدى كل طرف ساعتان لتقديم مرافعته الختامية، ولكن لن يكون هناك حد زمني للبيانات الختامية من جانب الرئيس "يون" والنائب البرلمان "جونغ تشونغ ريه" رئيس لجنة العزل البرلمانية.ومن المتوقع أن يؤكد رئيس لجنة العزل البرلمانية على أهمية الحكم بعزل الرئيس وتداعياته على البلاد، بينما يتوقع أن يؤكد الرئيس "يون" من جانبه على شرعية قراره بفرض الأحكام العرفية.ويرى المراقبون أن هناك احتمالا كبيرا بأن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بعد أسبوعين من جلسة الاستماع الأخيرة.وعلى صعيد آخر، ستُعقد آخر جلسة استماع في محاكمة الاستئناف لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بعد غد الأربعاء، ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في أواخر شهر مارس القادم.وكانت محكمة منطقة سيول المركزية قد حكمت على "لي" في شهر نوفمبر من العام الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة قبل انتخابات الرئاسة.وفي حالة تأييد المحكمة العليا لهذا الحكم، سيخسر "لي" مقعده البرلماني وسيُمنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.