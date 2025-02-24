مدير برنامج المشتريات الدفاعية الكورية يزور الإمارات ومصر للترويج للأسلحة الكورية

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قام "سوك جونغ غون" مدير برنامج المشتريات الدفاعية الكورية بجولة شملت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر للترويج للأسلحة الكورية، خلال الفترة من السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري.وخلال تلك الجولة، حضر مدير برنامج المشتريات الدفاعية الكورية "سوك" معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى محادثات مع عدد من كبار مسؤولي الدفاع هناك لمناقشة سبل دعم الشركات الدفاعية الكورية في تصدير منتجاتها إلى الإمارات.كما التقى "سوك" مع المسؤولين السعوديين المشاركين في معرض الدفاع الدولي، ووقع مذكرة تفاهم تسمح لوكالة الدفاع الكورية الجنوبية للتكنولوجيا والجودة بضمان جودة الإمدادات العسكرية المنتجة محليا والمصدرة للمملكة العربية المتحدة نيابة عن الحكومة السعودية.وبعد ذلك قام "سوك" بزيارة إلى مصر بصحبة عدد من مسؤولي شركات الدفاع الكورية التي تسعى لتصدير صواريخ "تشون كونغ" المضادة للدبابات، والطائرات المقاتلة الخفيفة من طراز "إف إيه 50" لمصر.