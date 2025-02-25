49 مدرسة كورية تغلق أبوابها هذا العام بسبب انخفاض معدلات المواليد

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سيتم إغلاق 49 مدرسة في كوريا الجنوبية خلال هذا العام بسبب الانخفاض القياسي في معدلات المواليد.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التعليم وتم تقديمها إلى النائبة البرلمانية "جين سون مي" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، سيتم إغلاق ما مجموعه 49 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية هذا العام في جميع أنحاء البلاد.وقد زاد عدد المدارس التي أغلقت بسبب نقص الطلاب بسرعة في السنوات الأخيرة، فبعدما كان عددها 22 مدرسة في عام 2023، صار 33 في العام الماضي.وكان لدى مقاطعة جنوب جولا عشر مدارس تواجه الإغلاق، وهو أعلى رقم على مستوى كوريا، بينما كانت مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ في المرتبة التالية بتسع مدارس، وتلتها مقاطعة شمال جولا بثماني مدارس، ومقاطعة كانغ وان بسبع مدارس، بينما لن يتم إغلاق أي مدرسة في سيول.وشكلت المدارس الابتدائية النسبة الأكبر من المدارس التي تواجه الإغلاق، حيث من المقرر إغلاق 38 مدرسة مقارنة بثماني مدارس متوسطة وثلاث مدارس ثانوية.وبلغ إجمالي عدد المدارس الابتدائية التي لم يكن بها طلاب في الصف الأول في العام الماضي 112 مدرسة، وتقع 34 من تلك المدارس في مقاطعة شمال جولا.