المطارات الكورية تبدأ في قبول بطاقات الوصول الإلكترونية

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أطلقت وزارة العدل الكورية نظام بطاقة الوصول الإلكترونية أمس الاثنين، مما يسمح للمسافرين القادمين بتقديم معلومات الدخول عبر الإنترنت بدلا من الوثائق الورقية.ووفقا لوزارة العدل، يمكن للزوار الأجانب تقديم بطاقات الوصول الإلكترونية الخاصة بهم قبل ثلاثة أيام من دخول كوريا الجنوبية.وكان يتوجب على الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية قبل يوم أمس الاثنين لفترة قصيرة، ملء بطاقات دخول ورقية في المطارات، وكان على موظفي الهجرة مسح كل بطاقة.وقالت الوزارة إنها تعتقد أن النظام الجديد سيقلل من أوقات الانتظار لعمليات تفتيش الهجرة ويخفف من ازدحام المطارات، وبالتالي تعزيز الجهود لجذب المزيد من السياح الأجانب. ولمنع الارتباك، تخطط الوزارة للسماح للزوار بالاختيار بين البطاقات الورقية والبطاقات الإلكترونية هذا العام.