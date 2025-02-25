المنتخب الكوري لكرة القدم يتقدم للدور نصف النهائي في كأس آسيا تحت 20 عاما

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تأهلت كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 20 عاما، بعد فوزها بصعوبة على منتخب أوزبكستان حامل اللقب.وتغلب منتخب تحت 20 عاما بقيادة المدرب "لي تشانغ وان" على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 بركلات الترجيح في مباراة ربع نهائي كأس آسيا تحت 20 عاما، التي أقيمت على ملعب مركز تدريب الشباب لكرة القدم في مدينة "شنتشن" الصينية.وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعد أن استمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي، في أعقاب تعادلهما 3 مقابل 3 في الشوطين الأول والثاني.ومن خلال التقدم إلى الدور نصف النهائي، حصلت كوريا الجنوبية على مكان في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما لعام 2025، والتي ستنطلق في تشيلي في شهر سبتمبر القادم. وسوف يواجه المنتخب الكوري منتخب المملكة العربية السعودية يوم الغد الأربعاء للحصول على مكان في نهائيات كأس آسيا.