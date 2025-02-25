المحكمة الدستورية تعقد اليوم جلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يول

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ستعقد المحكمة الدستورية الكورية جلستها الحادية عشرة والأخيرة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، اليوم الثلاثاء.وفي الجلسة الأخيرة المقرر عقدها بدءا من الساعة الثانية ظهرا، ستستمع المحكمة إلى الأدلة وتفحصها وتستمع إلى المرافعات والبيانات الختامية من الممثلين القانونيين لكل من الرئيس يون والبرلمان. وسوف يكون لدى كل جانب ساعتان لتقديم مرافعاته الختامية، ولكن لن يكون هناك حد زمني للبيانات النهائية من قبل الرئيس ولجنة المساءلة في البرلمان.ومن المتوقع أن يؤكد فريق يون القانوني في الجلسة الأخيرة على أن إعلان يون للأحكام العرفية كان مشروعا ولم ينتهك الدستور، مدعيا أن كوريا كانت في "حالة طوارئ" بسبب عمليات المساءلة المتكررة وتخفيض الميزانية من قبل حزب المعارضة.ومن المتوقع أن تؤكد لجنة المساءلة في البرلمان أن قرار يون بفرض الأحكام العرفية كان غير قانوني وغير مبرر.ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية في منتصف شهر مارس القادم.