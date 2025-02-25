بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين ضمن عقوباتها ضد روسيا

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أعلنت بريطانيا عن فرض أكبر مجموعة عقوبات ضد روسيا في الذكرى الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية البريطانية أمس الاثنين إنها فرضت 107 عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات في دول ثالثة تستمر في دعم ومساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا.وتضم قائمة العقوبات كلا من: وزير الدفاع الكوري الشمالي "نو كوانغ تشول"، ونائب رئيس الأركان العامة "كيم يونغ بوك"، بالإضافة إلى جنرالات كوريين شماليين آخرين ومسؤولين كبار متواطئين في نشر أكثر من أحد عشر ألف جندي كوري شمالي في روسيا.وأضافت الوزارة أن روسيا تستخدم القوات الكورية الشمالية كوقود للمدافع، وأن كوريا الشمالية تكبدت أكثر من أربعة آلاف ضحية.كما أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أنها ستفرض عقوبات أيضا على منتجي وموردي أدوات الآلات والإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك المعالجات الدقيقة المستخدمة في أنظمة الأسلحة.وأضافت أن هذه الشركات تقع في بلدان مختلفة، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وتركيا وتايلاند والهند والصين.