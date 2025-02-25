سيول تحذر من مخاطر التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا على الأمن العالمي

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قالت نائبة وزير خارجية كوريا الجنوبية "كانغ إين سون" إن التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا يشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي.وأدلت كانغ بهذه التصريحات في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، أمس الاثنين.وانتقد نائبة الوزير كوريا الشمالية بشدة ليس فقط لتزويدها بأسلحة فتاكة لروسيا ولكن أيضا لإرسال قوات لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وقالت كانغ إن بيونغ يانغ زودت روسيا بأسلحة وصواريخ باليستية ونشرت أكثر من أحد عشر ألف جندي وضحّت بهم كوقود للمدافع.ووصفت نائب الوزير الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية بأنها "تهديد خطير للمجتمع الدولي"، واتهمت كوريا الشمالة أيضا بمواصلة تطويرها النووي والصاروخي في انتهاك للقرارات المتعددة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ودعت نائبة الوزير بيونغ يانغ إلى تنفيذ التخلي الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ والعودة إلى عملية نزع السلاح النووي.