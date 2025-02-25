الحكومة الكورية تعتزم إزالة المزيد من قيود الحزام الأخضر

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قال القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" إن الحكومة ستزيد من إجمالي المنطقة الخاضعة لإزالة قيود الحزام الأخضر في أول خطوة من نوعها منذ 17 عاما، أي منذ عام 2008.وكشف القائم بأعمال الرئيس الكوري عن هذه الخطة خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، اليوم الثلاثاء، حيث تعهد بأن تقدم الحكومة دعما نشطا لمختلف المشروعات الحكومية والإقليمية، مثل المجمعات الصناعية والمجمعات اللوجستية ومشروعات التنمية الحضرية.وسوف ستعلن الحكومة تفاصيل إزالة قيود الحزام الأخضر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.وتخطط الحكومة أيضا لتعيين عشر مناطق ريفية معرضة لخطر الانقراض بحلول العام القادم لمشروع تجريبي من أجل تعزيز الاستثمار الخاص وتنشيط الاقتصاد الريفي، من خلال تحرير الأراضي الزراعية بشكل جذري.وقال تشيه إن الحكومة ستعزز الصناعات المصممة خصيصا لقوة كل منطقة، وإنشاء مرافق تعكس الخصائص الفريدة لكل منطقة، مثل المجمعات الزراعية والحيوانية الذكية، والسياحة، والمناطق السكنية.