البنك المركزي الكوري يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

قرر البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الأساسي إلى مستوى 2% لأول مرة منذ عامين و6 أشهر، كما قرر تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5%.جاء ذلك في اجتماع السياسات النقدية الذي عقدته لجنة المراقبة المالية التابعة للبنك المركزي، حيث قررت تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية.وكانت اللجنة قد جمدت سعر الفائدة عند مستوى 3% الشهر الماضي بعد أن كانت قد خفضته بمقدار 0.25% في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.بالإضافة إلى ذلك، توقع البنك المركزي أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.5% فقط هذا العام، بعدما كان قد توقع 2.3% في نوفمبر من العام الماضي، حيث واصل تخفيض توقعاته حتى بلغت 1.5%.وحول النمو الاقتصادي في العام القادم، حافظ البنك المركزي على نسبة 1.8% مثلما كان قد توقع في نوفمبر العام الماضي، كما حافظ على توقعه السابق حول نسبة ارتفاع الأسعار عند 1.9%.