شركة آبل تنفي معرفتها بتسليم المعلومات الشخصية الكورية إلى علي باي

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لم يقدم فرع شركة آبل في كوريا الجنوبية إجابة واضحة حول ما إذا كان قد قام بتسليم المعلومات الشخصية لـ40 مليون عميل كوري إلى منصة "علي باي" الصينية دون الحصول على موافقتهم، واكتفى بالقول إنه يتوجب الاستفسار عن ذلك من المقر الرئيسي للشركة.جاء ذلك في اجتماعيْن عامين عقدتهما لجنة حماية المعلومات الشخصية الكورية الشهر الماضي من أجل مناقشة هذا الموضوع.وبحسب محضري الاجتماعين اللذين كشفت عنهما لجنة حماية المعلومات الشخصية اليوم، لم تقدم إدارة فرع شركة آبل في كوريا إجابة محددة.يذكر أن تحقيقات لجنة حماية المعلومات الشخصية قد أكدت أن شركة آبل عهدت إلى شركة "علي باي" بمعالجة المعلومات الشخصية بغرض نقل معلومات الدفع لمستخدمي كاكاو باي، لكنها لم تبلغ المستخدمين بأنها ستنقل معلوماتهم إلى الخارج، وبالتالي تم تغريمها مليارين و405 ملايين وون كوري.