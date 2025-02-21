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الاقتصادية

شركة آبل تنفي معرفتها بتسليم المعلومات الشخصية الكورية إلى علي باي

Write: 2025-02-25 13:51:35Update: 2025-02-25 13:52:42

شركة آبل تنفي معرفتها بتسليم المعلومات الشخصية الكورية إلى علي باي

Photo : YONHAP News

لم  يقدم  فرع  شركة  آبل  في  كوريا  الجنوبية  إجابة  واضحة  حول  ما  إذا  كان  قد  قام  بتسليم المعلومات  الشخصية  لـ40  مليون  عميل  كوري  إلى  منصة  "علي باي"  الصينية  دون  الحصول  على  موافقتهم،  واكتفى بالقول  إنه  يتوجب  الاستفسار  عن  ذلك  من  المقر  الرئيسي للشركة.
جاء  ذلك  في  اجتماعيْن  عامين  عقدتهما  لجنة  حماية  المعلومات الشخصية  الكورية  الشهر  الماضي  من  أجل  مناقشة هذا  الموضوع.
وبحسب محضري  الاجتماعين  اللذين كشفت  عنهما  لجنة  حماية  المعلومات الشخصية  اليوم،  لم  تقدم  إدارة  فرع  شركة  آبل  في  كوريا  إجابة  محددة.
يذكر أن  تحقيقات  لجنة  حماية  المعلومات الشخصية  قد  أكدت  أن  شركة  آبل  عهدت  إلى  شركة  "علي  باي" بمعالجة  المعلومات  الشخصية بغرض  نقل  معلومات الدفع  لمستخدمي  كاكاو  باي،  لكنها  لم  تبلغ  المستخدمين  بأنها  ستنقل  معلوماتهم إلى  الخارج،  وبالتالي تم  تغريمها  مليارين و405  ملايين  وون  كوري.
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