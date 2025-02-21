كوريا الجنوبية وفيتنام تعززان التعاون في مجال الطاقة

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اتفقت كوريا الجنوبية وفيتنام على استئناف الحوار بشأن صناعة الطاقة النووية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية.جاء ذلك في اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك كُن" مع نظيره الفيتنامي "نغوين هونغ دين" في سيول صباح اليوم، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون بين البلدين في قطاعي الطاقة والتجارة.الجدير بالذكر أن فيتنام تعد ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا بعد الصين والولايات المتحدة، وأكبر وجهة للتجارة والاستثمار داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تعمل فيها أكثر من 9 آلاف شركة كورية.وجاءت زيارة الوزير الفيتنامي إلى كوريا لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال محطات الطاقة النووية بعد قرار فيتنام مؤخرا باستئناف السعي لإنشاء محطة للطاقة النووية.ولا توجد حاليا أي محطات للطاقة النووية في فيتنام، لكن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي قررت في شهر نوفمبر من العام الماضي استئناف مشروعات محطات الطاقة النووية.ومن جانبه، قدم الجانب الكوري عرضا يوضح تميز محطات الطاقة النووية الكورية، واقترح مناقشة خطط تعاون محددة من خلال استئناف الحوار على مستوى مدير في صناعة الطاقة النووية بين البلدين، والذي تم تعليقه منذ عام 2017.