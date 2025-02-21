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الاقتصادية

كوريا الجنوبية وفيتنام تعززان التعاون في مجال الطاقة

Write: 2025-02-25 13:52:00Update: 2025-02-25 13:52:56

كوريا الجنوبية وفيتنام تعززان التعاون في مجال الطاقة

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا  الجنوبية  وفيتنام على  استئناف  الحوار بشأن  صناعة  الطاقة النووية  وتعزيز  التعاون في  مجال  الطاقة النووية.
جاء  ذلك  في  اجتماع  عقده  وزير  التجارة والصناعة  والطاقة  الكوري "آن  دوك  كُن" مع  نظيره  الفيتنامي "نغوين  هونغ  دين" في  سيول  صباح  اليوم،  حيث  ناقشا  سبل  توسيع  التعاون بين  البلدين  في  قطاعي  الطاقة والتجارة.
الجدير بالذكر  أن  فيتنام تعد  ثالث  أكبر  شريك  تجاري  لكوريا  بعد  الصين  والولايات المتحدة،  وأكبر  وجهة  للتجارة  والاستثمار داخل  رابطة  دول  جنوب  شرق  آسيا،  كما  تعمل  فيها  أكثر  من  9  آلاف  شركة  كورية.
وجاءت زيارة  الوزير  الفيتنامي إلى  كوريا  لمناقشة التعاون  بين  البلدين في  مجال  محطات  الطاقة  النووية بعد  قرار  فيتنام مؤخرا  باستئناف  السعي  لإنشاء  محطة  للطاقة  النووية.
ولا  توجد  حاليا  أي  محطات  للطاقة  النووية في  فيتنام،  لكن  اللجنة  المركزية للحزب  الشيوعي  الفيتنامي قررت  في  شهر  نوفمبر  من  العام  الماضي استئناف  مشروعات  محطات  الطاقة  النووية.
  ومن  جانبه، قدم  الجانب  الكوري عرضا  يوضح  تميز  محطات  الطاقة النووية  الكورية،  واقترح مناقشة  خطط  تعاون  محددة  من  خلال  استئناف الحوار  على  مستوى  مدير  في  صناعة  الطاقة النووية  بين  البلدين، والذي  تم  تعليقه منذ  عام  2017.
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