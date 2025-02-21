القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا لا يوافق على التسلح النووي الكوري الجنوبي

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قال "فنسينت بروكس" القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إنه لا يعتقد أن كوريا الجنوبية ستتمتع بمزيد من الأمن من خلال امتلاك أسلحة نووية.جاء ذلك في ندوة علمية عقدها المعهد الكوري الأمريكي للشؤون الاقتصادية أمس، بعنوان "استمرارية العلاقات الكورية الأمريكية في ظل محاكمة عزل الرئيس الكوري"، حيث قال بروكس إنه غير متأكد من أن امتلاك أسلحة نووية سيساعد على ضمان الأمن.وأوضح أن كوريا الشمالية بذلت جهودا لبناء قدرة الردع بواسطة الأسلحة النووية وحققت بعض النجاح في تلك العملية، إلا أن احتمال انهيار نظامها صار أكبر بسبب الأسلحة النووية.ونصح بروكس كوريا الجنوبية بألا تفترض أن امتلاكها أسلحة نووية استجابة للأسلحة النووية الكورية الشمالية سوف يساعد على تعزيز أمنها.وفيما يتعلق بالتعهد الأمريكي بالردع النووي في شبه الجزيرة الكورية، أكد القائد الأمريكي السابق على أن المقاربة التي تتخدها الولايات المتحدة باعتبارها دولة نووية لا تركز على الترويج لاستخدام الأسلحة النووية بل تركز على ردع الأسلحة النووية، معربا عن أمله في أن تتوصل كوريا الجنوبية إلى استنتاج مفاده أن عدم الانتشار النووي قيمة جديرة بالسعي نحوها.