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السياسية

اختلافات حزبية حول صلاحيات هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين

Write: 2025-02-25 13:52:55Update: 2025-02-25 13:54:20

اختلافات حزبية حول صلاحيات هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين

Photo : KBS News

يسعى الحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي  في  كوريا  إلى  تشريع  قانون  ينص  على  توسيع  حجم  وسلطات هيئة  التحقيق  في  قضايا  فساد  كبار  المسؤولين الحكوميين.
ووفقا لخطة  الحزب،  يتضمن  القانون  إلغاء  حدود  المدة  والتمديد  لمحققي الهيئة،  وضمان  سن  تقاعدهم  عند  63  عاما،  ومضاعفة  عددهم، وتمكين  الهيئة  من  محاكمة  جميع  كبار  المسؤولين الحكوميين،  بمن  فيهم  الرئيس  والوزراء.
وفي  المقابل،  دعا  حزب  "قوة الشعب"  الحاكم  إلى  حل  تلك  الهيئة  وانتقد الحزب  المعارض  واتهمه بأنه  يحاول  منح  وسام  للهيئة رغم  أنها  ارتكبت العديد  من  الأعمال غير  القانونية  بما  في  ذلك  إخفاؤها  حقيقة  رفض  مذكرة  التوقيف  التي  أصدرتها  ضد  الرئيس  "يون صوك  يول".
وأدانت النائبة  البرلمانية  "نا كيونغ  وان"  عن  الحزب  الحاكم بأشد  العبارات  مساعي  الهيئة  للحصول على  ضمان  لمكانتها مقابل  صفقة  اعتقال الرئيس،  ومساعي  الحزب  المعارض  في  هذا  السياق أيضا.
ودعت النائبة  "نا"  رئيس  الهيئة  إلى  الاستقالة،  وإطلاق سراح  الرئيس  "يون"  الذي  تم  اعتقاله بشكل  غير  قانوني.
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