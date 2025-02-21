الحكومة الكورية تنوي إدراج موقف رجال الأعمال ضمن جدول أعمال قمة آبيك

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طلبت الحكومة الكورية بصفتها رئيسا لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، لهذا العام، التعاون من قبل رجال الأعمال في الدول الأعضاء من أجل إنجاح القمة القادمة.جاء ذلك في الاجتماع الأول لهيئة المستشارين من رجال الأعمال التابعة للمنتدى، والذي اختتم اليوم في مدينة بريسبان الأسترالية، حيث أكدت "يون سونغ مي" رئيسة اجتماع كبار المسؤولين في المنتدى على أن كوريا سوف تبذل جهودا لإدراج آراء رجال الأعمال في جدول أعمال منتدى هذا العام، وإنجاح قمة المنتدى من خلال التحضير التام لفعاليات رجال الأعمال التي ستقام في فترة قمة المنتدى.ومن جانبهم، أعرب رجال الأعمال المشاركون في الاجتماع عن أملهم في أن تؤدي المناقشات الجارية داخل المنتدى في مجالات مثل الابتكار الرقمي والاستدامة، إلى خلق تآزر بين هذه المجالات والأولويات الرئيسية لمنتدى هذا العام.الجدير بالذكر أن هيئة المستشارين من رجال الأعمال عبارة عن هيئة استشارية للمنتدى تم تأسيسها في عام 1995 لتعكس وجهات نظر الشركات الخاصة في مناقشات المنتدى.ومن المقرر أن يُعقد اجتماع هيئة المستشارين 4 مرات إجمالا، بدءا بهذا الاجتماع في أستراليا، ويليه الاجتماع الثاني في كندا، ثم الاجتماع الثالث في فيتنام، وأخيرا الاجتماع الرابع في كوريا، بحيث تقدم الهيئة اقتراحات من رجال الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في اجتماع "حوار قادة المنتدى والهيئة".