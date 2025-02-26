اختتام الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون صوك يول

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اختتمت المحكمة الدستورية الكورية جلستها الحادية عشرة والأخيرة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، فيما يتصل بإعلانه فرض الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر الماضي.وأعلن القائم بأعمال رئيس المحكمة "مون هيونغ بيه" عن اختتام الجلسة النهائية في الساعة 10:14 من مساء أمس الثلاثاء، قائلا إن موعد النطق بالحكم سيُعلن لاحقا بعد إجراء مداولات بين القضاة.وفي الجلسة النهائية التي استمرت حوالي ثماني ساعات بدءا من الساعة 2 ظهرا، فحصت المحكمة أولا الأدلة لمدة 70 دقيقة تقريبا، قبل الاستماع إلى المرافعات الختامية لمدة ساعتين لكل من ممثلي الرئيس يون والبرلمان. ثم استمعت المحكمة إلى البيانات النهائية من كلا الجانبين في حوالي الساعة 8:06 مساء بدءا من "جونغ تشونغ ريه" رئيس لجنة المساءلة في البرلمان.وبعد بيان استغرق 40 دقيقة من جونغ، أدلى الرئيس يون ببيانه الأخير لمدة 70 دقيقة تقريبا بدءا من بعد الساعة 9 مساء.ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارها بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل الرئيس يون في منتصف شهر مارس القادم.