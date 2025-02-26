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العلوم

أنواع جديدة من الحشرات شبه الاستوائية تظهر في كوريا الجنوبية

Write: 2025-02-26 10:56:57

أنواع جديدة من الحشرات شبه الاستوائية تظهر في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات حديثة اكتشاف المزيد من الأنواع الجديدة غير المسجلة من الحشرات شبه الاستوائية في كوريا الجنوبية، بسبب تأثيرات تغير المناخ.

وكشف المعهد الوطني للموارد البيولوجية عن تلك البيانات أمس الثلاثاء، بعد تحليل أعداد الحشرات شبه الاستوائية الموجودة في البلاد بين عامي 2020 و2024.

وضمن مشروع لبحث واكتشاف الكائنات الحية الأصلية منذ عام 2020، ظل المعهد يحلل النسبة المئوية للحشرات شبه الاستوائية بين جميع الحشرات المكتشفة حديثا في البلاد، حيث شكلت الحشرات شبه الاستوائية نسبة 4% من الإجمالي في عام 2020، ثم 4.4% في عام 2021، ثم 5% في عام 2022، ثم 6.5% في عام 2023، لتصل إلى أكثر بقليل من 10% في عام 2024.

وفي العام الماضي، تم العثور على 38 من الأنواع غير المسجلة التي تعيش في مناخات شبه استوائية في الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة الكورية. ومن بين تلك الأنواع، تم العثور على 21 نوعا في جزيرة جيجو مؤخرا.
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