الكيبوب هو المحتوى الكوري الأكثر شعبية في الخارج

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أظهر تحليل جديد أن الكيبوب كان النوع الأكثر شعبية من بين المحتويات الكورية الجنوبية في الخارج خلال العام الماضي.جاء ذلك في تقرير عن اتجاهات موجة الثقافة الكورية "هالليو" عالميا في عام 2024، أصدرته وزارة الثقافة ووكالة خدمة معلومات الثقافة الكورية، أمس الثلاثاء، حيث قامت المنظمتان بتحليل حوالي 680 ألف تقرير إعلامي أجنبي ومواد أخرى عن الهالليو، في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر من العام الماضي 2024.ومن بين قارات العالم، حصل المحتوى الكوري على أوسع تغطية في آسيا، وتلتها أوربا، ثم أمريكا الشمالية.وقد تمت تغطية القصص حول الكيبوب بنشاط في كل من الهند وتايلاند والفلبين، بينما كان الطعام الكوري هو النوع الأكثر طلبا من بين موضوعات الهاليو في الولايات المتحدة وبريطانيا ونيجيريا.وكانت تغطية الدراما الكورية قوية في تركيا، بينما كانت الأفلام الكورية موضوع تغطية واسعة النطاق في الصين.وفي التقارير الإعلامية الأجنبية حول الطعام الكوري، كان الكيمتشي هو الذي يتصدر العناوين الرئيسية.