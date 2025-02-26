الحزبان الحاكمان في كوريا الشمالية وروسيا يوقعان اتفاقية لتوسيع التعاون

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أفادت بعض التقارير بأن الحزبين الحاكمين في كوريا الشمالية وروسيا وقعا اتفاقية لتوسيع التعاون الثنائي.ووفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، وقع تلك الاتفاقية أمس الثلاثاء كلٌ من "فلاديمير ياكوشيف" عضو مجلس الشيوخ الروسي والأمين العام لحزب روسياالمتحدة، و"ري هي يونغ" أمين اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية.وقد وصل وفد رفيع المستوى من حزب العمال إلى موسكو يوم الاثنين بدعوة من أكبر حزب في الاتحاد الروسي وسط تعميق العلاقات بين البلدين.وبحسب التقارير، قال ياكوشيف للوفد الكوري الشمالي إنه قبل سبع سنوات، وقع الطرفان اتفاقية للتبادل والتعاون، وأضاف أنه على الرغم من تغير العالم كثيرا منذ ذلك الحين، إلا أن روسيا وكوريا الشمالية أصبحتا أقرب.وأعرب ياكوشيف عن أمله في أن يكون الاجتماع خطوة مهمة في تطوير الحوار بين الطرفين، كما أعرب عن امتنانه للدعم الدبلوماسي من كوريا الشمالية للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.