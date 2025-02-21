سيول تدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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دعت كوريا الجنوبية المجتمع الدولي إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتهديداتها الأمنية بسبب إرسال جنود كوريين شماليين إلى روسيا.وأكدت نائبة وزير الخارجية الكورية "كانغ إين سون" في كلمة ألقتها في الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد في جينيف أمس الثلاثاء، أن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وقضية السلام والأمن الدوليين أصبحتا مرتبطتين بشكل أكثر تعقيدا بسبب التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا.كما أعربت "كانغ" عن قلقها من المعاملة اللا إنسانية التي يتلقاها المنشقون الكوريون الشماليون العائدون إلى بلادهم قسرا.ودعت كانغ كوريا الشمالية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الكوريين الجنوبيين لديها، بمن في ذلك المبشرون الثلاثة "كيم جونغ اوك" و"كيم غوك كي" و"تشيه تشون كيل"، وحل القضايا المتعلقة بالمختطفين وأسرى الجنود الكوريين الجنوبيين في أسرع وقت.