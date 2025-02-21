هيون ديه روتيم تفوز بصفقة لتوريد قطارات إلى المغرب

Photo : YONHAP News

قالت شركة "هيون ديه روتيم" الكورية لتصنيع القطارات اليوم الأربعاء إنها فازت بصفقة تبلغ قيمتها تريليونين و202.7 مليار وون، أي ما يعادل 1.523 مليار دولار، لتوريد قطارات متقدمة ذات طابقين إلى المملكة المغربية.ومن المتوقع أن تتولى شركة "هيون ديه روتيم" وشركة كوريا للسكك الحديدية "كوريل" صيانة تلك القطارات بشكل مشترك بعد مفاوضات منفصلة مع المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية.وسوف تسير القطارات ذات الطابقين التي ستوردها "هيون ديه روتيم" إلى المغرب على خطوط السكك الحديدية التي تربط مدينة الدار البيضاء بالمدن المغربية الرئيسية الأخرى.وتمثل هذه الصفقة أول دخول لشركة "هيون ديه روتيم" إلى السوق المغربية، وهي تسجل رقما قياسيا جديدا باعتبارها أكبر صفقة لتوريد قطارات في تاريخ الشركة.وكانت أكبر صفقة للشركة الكورية هي مشروع توريد قطارات "إن آي إف" ذات الطابقين لأستراليا بقيمة 1.4 تريليون وون.وتستعد المملكة المغربية حاليا لتطوير بنيتها التحتية من السكك الحديدية قبل استضافتها المشتركة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2030.