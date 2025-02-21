معدل الخصوبة الكلي في كوريا يسجل أول ارتفاع منذ 9 سنوات في العام الماضي

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بلغ معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 0.75 طفل، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا للمرة الأولى منذ 9 سنوات.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في العام الماضي 238 ألفا و300 مولود، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها عدد المواليد الجدد في كوريا زيادة منذ عام 2015.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين قد تنجبهم امرأة في حياتها كلها، سجل 0.75 في العام الماضي، بزيادة مقدارها 0.03 مقارنة بالعام الأسبق.وأرجع التقرير السبب في زيادة معدل الخصوبة إلى زيادة عدد النساء في الثلاثينيات من العمر، وتعافي عدد حالات الزواج منذ النصف الثاني من عام 2022 بعد انحسار جائحة كورونا.كما أرجع السبب إلى زيادة عدد الأطفال المولودين في عامين من الزواج إلى 79 ألفا و100 طفل في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.9% عن العام الأسبق.وقال التقرير إن عدد حالات الزواج في العام الماضي شهد زيادة بنسبة 15%، ليصل إلى 222 ألفا، مسجلا بذلك أعلى مستويات الزيادة منذ بدء جمع الإحصاءات ذات الصلة.وبلغ عدد حالات الوفاة 358 ألفا و400 حالة وفاة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% عن العام الأسبق، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية بـ120 ألف شخص.