وزير الصناعة الكوري يبحث مع الجانب الأمريكي حماية الشركات الكورية من الرسوم الجمركية

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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غون" إنه سيبحث مع المسؤولين الحكوميين الأمريكيين سبل حماية الشركات الكورية من الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة.وأدلى الوزير "آن" بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء في مطار إنتشون الدولي قبيل توجهه للولايات المتحدة.وفيما يخص الخطة الأمريكية لفرض رسوم جمركية على المنتجات التصديرية الرئيسية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك منتجات الصلب والسيارات وأشباه الموصلات، قال الوزير "آن" إنه سيناقش مع الجانب الأمريكي سبل حماية الشركات الكورية من إجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية.وأكد على أهمية إنشاء منصة لمواصلة المناقشات بين البلدين، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل هذه القضية بجولة مفاوضات واحدة، بل يحتاج الأمر إلى إجراء سلسلة من المفاوضات.وسوف يقوم الوزير الكوري بزيارة لواشنطن بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام، حيث يجرى محادثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك"، ووزير الطاقة "كريس رايت".وكان وزير التجارة الأمريكي "لوتنيك" قد ألمح إلى أن الشركات التي ستستثمر أكثر من مليار دولار في الولايات المتحدة سوف تستفيد من عملية المسار السريع لتسهيل استثماراتها.