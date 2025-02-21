كوريا تستضيف اجتماعات تحضيرية لاجتماع وزراء الطاقة لمنتدى آبيك

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها عقدت اجتماعات رفيعة المستوى لكبار مسؤولي الطاقة في 21 دولة عضوا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، خلال اليومين الماضيين في مدينة كيونغ جو.وجاء عقد هذه الاجتماعات تحضيرا لاجتماعات وزراء الطاقة لمنتدى الأبيك، والتي ستُعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أغسطس القادم في مدينة بوسان الكورية.وخلال اجتماع كيونغ جو، كشفت كوريا الجنوبية، بصفتها رئيسة اجتماع وزراء الطاقة لمنتدى آبيك لهذا العام، عن ثلاثة موضوعات ستتم مناقشتها في اجتماعات وزراء الطاقة في أغسطس القادم، وهي: توسيع الطاقة الكهربائية النظيفة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الخالية من الكربون، وأمن شبكات الكهرباء، وابتكار الطاقة من خلال الذكاء الاصطناعي.ومن المتوقع أن يقوم وزراء الطاقة في أكثر من 40 دولة بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر أغسطس القادم للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لمنتدى آبيك، حيث يناقشون التنمية المستدامة للطاقة وسبل التعاون في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء في المنتدى.