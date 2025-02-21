سيول تؤكد على أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا لضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية

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أكد السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" على أن إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس فقط ضرورة عالمية، بل هو أيضا أمر ضروري لضمان أمن شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير "هوانغ" أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عُقد أول من أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الثالثة على اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث شدد على أهمية وقف التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية على الفور، والذي ينتهك قرارات متعددة تبناها مجلس الأمن.وأضاف "هوانغ" أن الجيش الكوري الشمالي يكتسب حاليا خبرة قتالية في أوكرانيا بطريقة تشكل تهديدا مباشرا لأمن كوريا الجنوبية.وأشار السفير هوانغ أيضا إلى أن كوريا الجنوبية، باعتبارها دولة كانت قد دمرتها الحرب، تدرك جيدا الرحلة الشافة نحو السلام والتعافي، موضحا أن الحكومة الكورية قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار في العام الماضي، وأنها تخطط لتقديم حزمة مالية بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع القادمة.