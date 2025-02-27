واشنطن تؤكد عدم تخليها عن العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان

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قال وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لن "تتخلى" عن العلاقات مع شركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كوريا الجنوبية واليابان.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أدلى "روبيو" بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عندما سُئل عن التزام الولايات المتحدة الدفاعي تجاه تايوان، حيث قال إن الصين تحاول إبعاد الولايات المتحدة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكن الولايات المتحدة لديها علاقات قوية مع حلفائها وشركائها في المنطقة، ولن تتخلى عن كوريا الجنوبية واليابان.كما شدد الوزير الأمريكي على ضرورة تعزيز القدرات المحلية للولايات المتحدة للرد على التهديدات الصينية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة متخلفة عن الصين في مجال بناء السفن. ويعتبر بناء السفن أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وبالنسبة لتايوان، أكد "روبيو" على موقف الولايات المتحدة "طويل الأمد" بأن أمريكا ضد أي تغيير قسري أو إجباري في وضع تايوان.